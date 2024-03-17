Недавно в Первоуральске случился скандал: вскрылась история с групповым сексом школьников

17 марта 2024, 13:30108Написать комментарий

В Свердловской области не утихает секс-скандал: стало известно, что 11-летняя девочка вступила в половую связь с несколькими восьмиклассниками. Мы попросили сексологов объяснить, почему некоторые дети делают такое в раннем возрасте. Эксперты ответили на наши вопросы и прокомментировали случившееся в Первоуральске.

При этом, по словам врача, есть две противоположные тенденции:

— С одной стороны, становится больше подростков, которые стремятся к сексуальным контактам. А вторая категория — это те, кто избегает секса и сублимирует свои потребности в виде мастурбации при просмотре порно, и им потом тяжело вступить в реальный контакт уже во взрослом возрасте.

Что делать, если ребенок уже проявил интерес к порно

Андрей Булах считает, что необходимо говорить с подростками о том, что важно в отношениях, о любви и заботе. И нужно объяснять им, что секс — это следствие отношений.

— Мы не можем защитить ребенка, но можем формировать у него правильное представление. Если родители совсем не могут об этом говорить, есть много литературы и обучающих фильмов на эту тему, можно составить список для ребенка. Но лучше всё-таки открыто рассказать про свои представления о любви, — говорит врач.

Сексолог подсказал: если вы уже заметили, что ребенок смотрит порно, мастурбирует или же у него был какой-то контакт, нужно записать ему видеообращение с вашими эмоциями и мыслями о том, что такое любовь и секс. На видео вы сможете отрегулировать свои эмоции, в случае чего записать повторно. Затем надо попросить ребенка посмотреть видео, когда ему будет удобно. И попросить его ответить на вопрос, что он думает по этому поводу.

Как избежать раннего секса между детьми

Динара Березина объяснила, что понятие сексуальности гораздо шире, чем секса, поэтому с детьми важно начинать говорить рано. Первый контакт на тему сексуальности происходит сразу после рождения ребенка, когда взяли его на руки, поцеловали, обняли, мама покормила его грудью, папа прижал к себе: всё, с этого момента контакт на тему сексуальности с ребенком установлен.

Дальше, по словам врача, задача родителей — поддерживать этот контакт, чтобы ребенок развивался и рос гармонично.

— Половое воспитание так же направлено на гармонизацию личности, как, например, секции и кружки. Если мы обратимся к статистике, то узнаем, что секспросвет никогда не ведет к тому, что ребенок рано начинает половую жизнь. Это отнюдь не призыв заниматься сексом.

А есть и другие ситуации, когда наши дети попадают под какое-то влияние сверстников или ребят постарше и вступают в этот контакт просто по незнанию, под натиском этого давления, — отмечает Динара Березина.

Эксперты мировой детской сексологии объясняют, что с ребенком нужно начинать говорить об интимных вопросах с раннего возраста, но не путайте это с разговорами на тему самого сексуального контакта.

— Всемирная организация здравоохранения трактует сексуальность как центральный аспект бытия человека на протяжении всей его жизни, и я еще раз делаю акцент: это не про сексапильность, не про ваше желание заниматься сексом, а про поло-ролевое поведение, про понятие гендера, про наши отношения и взаимоотношения.

И должен знать «правило нижнего белья» — еще его называют «правило трусиков». Это нужно для безопасности ребенка, — уточняет врач.

Динара Березина рассказала об этом правиле подробнее:

Privates are private ― интимные части тела принадлежат только тебе. То, что прикрыто нижним бельем, можно смотреть и трогать только родителям и в некоторых ситуациях врачу с присутствием родителя. Always remember your body belongs to you ― помни, что твое тело принадлежит только тебе и никто другой не имеет права делать с ним что-либо. Если это происходит — нужно рассказать взрослому, которому ты доверяешь. No means no ― «нет» означает запрет. Даже самому близкому человеку ты можешь отказать в объятиях и поцелуях, если тебе этого не хочется или это неприятно. И здесь не должно быть ни малейшего чувства вины: границы тела — то, что принадлежит любому человеку. Talk about secrets that upset you — поделись секретами, которые тебя расстраивают. Именно через секреты взрослые люди манипулируют детьми (например, через фразу «Пусть это будет наш маленький секрет»). Очень важно объяснить разницу между хорошими и плохими секретами и призвать ребенка делиться всем, что беспокоит, даже если ему стыдно и неприятно говорить об этом. Speak up, someone can help — расскажи правду, и тебе помогут. Важно, чтобы ребенок понимал, что его не будут обвинять и ругать за то, в чем он признается. Он должен знать, что близкий человек поможет и поддержит в любой ситуации, что бы ни произошло! Дайте своему ребенку стопроцентную гарантию поддержки. ⁣

Врач напомнила: если базовые знания не дадут родители, ребенок всё узнает от соседа по парте, от старших детей, но как будет преподнесена информация — неизвестно. Нужно рассказать детям о менструации и поллюциях, они должны знать, какие изменения тела их ждут в будущем. По статистике, к двенадцати годам ребенок уже всё знает.

Подробнее о том, как говорить с детьми о сексе, мы расскажем в другом материале.

Что касается истории с групповым сексом детей в Первоуральске — все трое подозреваемых мальчишек учатся в одном классе, а пятиклассница — из другой школы. Ее фотография часто появлялась в первоуральских пабликах для знакомств. Правда, на снимках она выглядит старше своего возраста.

Один из подростков после случившегося рассказывал, что с девочкой они списались в Сети, она пригласила компанию домой и предложила заняться сексом. Процесс сняли на видео. Когда мама одного из мальчиков увидела запись на телефоне, она пошла в полицию, чтобы привлечь девочку за растление ее сына. Однако оказалось, что девочке всего одиннадцать лет, и обвиняемыми стали сами подростки.

Взято Источник

17.03.2024