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Девочка-подросток в Барнауле отравилась алкоголем, который ей купил военный

ГОРНЯК2201 mins

На молодого человека составили протокол за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя

Фото: pxhere.com

16-летняя девочка в Барнауле отравилась алкоголем, который ей купил военный. Об этом сообщает телеграм-канал “Осторожно, новости!”.

Студентка колледжа познакомилась с 26-летним контрактником в интернете. Созванивались, переписывались, а недавно солдат получил отпуск и они встретились. На съемной квартире девочка выпила бутылку пива Essa и два стакана мартини, после чего парень довез ее до общежития.

Вскоре студентку госпитализировали в больницу с алкогольным отравлением. Она без сознания, но в стабильном состоянии.

На парня составили протокол за вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя.

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