Королевские свадьбы всегда привлекают к себе много внимания

16 января 2024, 18:00137Написать комментарий

Жизнь в крошечном и богатом нефтью королевстве Бруней замерла из-за грандиозной королевской свадьбы наследника султана и его молодой невесты. Интересно, что принц Матин — не скучный правильный мальчик, а самый завидный холостяк Азии (так его называют в СМИ), да и по его фото в социальной сети можно сказать, что они с будущей супругой ведут вполне светский образ жизни. Смотрим на королевскую свадьбу, которая длилась 10 дней.

Абдул Матин не сидит всё время в кабинетах с важным видом, молодой человек — пилот вертолета и майор Королевских ВВС Брунея. Также наследник постоянно выигрывает спортивные медали в поло, находит общий язык даже с тиграми и очень популярен в Сети. На его страницу подписаны 2,5 миллиона человек.

Невеста принца 29-летняя Аниша Росна владеет модным брендом Silk Collective и туристической компанией Authentirary, которую она открыла вместе с подругой. Аниша — внучка одного из специальных советников султана Пехина Дато Исы — основателя Royal Brunei Airlines. В сети Анишу называют «простолюдинкой» или «некоролевской невестой», так как она не происходит из королевской семьи. Если говорить о социальных сетях, то она предпочитает скрывать личную жизнь и лишь иногда появляется в аккаунте мужа-принца.

О помолвке пары было объявлено еще в октябре 2023 года, но считается, что влюбленные встречаются уже много лет, подробностей развития их отношений, к сожалению, почти нет.

Местное издание The Scoop сообщает, что программа торжества началась с королевского предложения 7 января. Кульминацией торжества стал прием, который состоялся во дворце султаната Истана Нурул Иман 14 января. Пара обменялась клятвами в официальной резиденции султана и крупнейшем жилом дворце в мире — с 1788 комнатами, 257 ванными комнатами и кондиционированными конюшнями с 200 пони для игры в поло.

Сообщается, что на приеме присутствовало 5000 гостей, в том числе иностранные высокопоставленные лица и мировые лидеры. После молодожены королевской четы Брунея отправились в шествие по улицам столицы Бандар-Сери-Бегаван в рамках грандиозного парада, на котором тысячи брунейцев стояли под палящим солнцем, чтобы мельком увидеть принца Абдула Матина и его жену.

Кстати, султан и члены королевской семьи Брунея ведут экстравагантный образ жизни и устраивают роскошные вечеринки, в том числе легендарное празднование 50-летия султана в 1996 году, которое обошлось примерно в 25 миллионов долларов и включало частный концерт Майкла Джексона и матч по поло с британской королевской семьей. Год назад мы писали о свадьбе дочери султана Брунея — она вышла замуж за своего… двоюродного брата. Вспоминаем еще одну легендарную королевскую свадьбу.

Бруней — где это

Бруней — крошечное государство, расположенное на острове Борнео в Юго-Восточной Азии, который он делит с Малайзией и Индонезией. Страна, получившая независимость от Великобритании в 1984 году, имеет население менее 500 000 человек, но является одним из самых богатых государств мира благодаря своему огромному богатству, почти полностью полученному за счет запасов нефти и газа.

Правящую королевскую семью, Дом Болкиаха, возглавляет отец Матина, Хассанал, самый долгоправящий монарх в мире.

Султан также возглавляет правительство в качестве премьер-министра и занимает несколько постов в кабинете министров, включая министра обороны, командующего вооруженными силами Брунея, а также финансами и иностранными делами.

В стране действуют строгие правила, такие как запрет на алкоголь и гомосексуальность. Подобно своим соседям с мусульманским большинством Малайзии и Индонезии, где в последнее время наблюдается рост консервативного ислама, Бруней принял строгие исламские законы, карающие гомосексуальность и прелюбодеяние.

В 2019 году султан подвергся критике со стороны правительств и правозащитных групп всего мира за введение Уголовного кодекса шариата, который предусматривал смертную казнь через забивание камнями и ампутацию конечностей за кражу.

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Взято Источник

17.01.2024