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Девушка погибла при столкновении двух автомобилей на алтайской трассе

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Еще двое человек пострадали

Девушка погибла при столкновении двух автомобилей на алтайской трассе

ДТП в Топчихинском районе / Фото: “Инцидент Барнаул”

Человек погиб и двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Топчихинском районе Алтайского края, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 12 марта в 11:00 на 74-м километре трассы А-322.

Предварительно, девушка 1997 года рождения ехала на Toyota Corolla со стороны Барнаула в направлении Алейска. С целью обгона она выехала на встречку и столкнулась с Toyota RAV4 под управлением мужчины 1963 года рождения.

“В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Corolla погибла на месте ДТП. Водитель RAV-4 и пассажир – женщина 1961 года рождения – получили травмы различной степени тяжести”, – рассказали в ведомстве.

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