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Девушка пострадала при столкновении двух иномарок на Алтае

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Один из водитель не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный автомобиль

Девушка пострадала при столкновении двух иномарок на Алтае

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: 04.мвд.рф

Девушка пострадала при столкновении двух иномарок в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 28 февраля около 18:00 возе дома № 67 по проспекту Коммунистическому. 37-летний водитель Nissan Cedric не рассчитал дистанцию и врезался в движущуюся впереди Toyota Mark II.

От удара пострадала 25-летняя пассажирка Toyota. Ей оказали медпомощь, но госпитализация не потребовалась.

Водителю Nissan Cedric вынесли постановление о нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части.

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