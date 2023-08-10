Девушка выжила после падения с высоты шестого этажа в Барнауле

Ее госпитализировали прибывшие на место происшествия медики

Фото: Barnaul 22

Девушка упала с шестого этажа в Барнауле. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Георгиева, 53/2, сообщает группа Barnaul 22.

По словам очевидцев, пострадавшая выжила. Ее госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что 9 августа в Барнауле с 15-го этажа многоквартирного дома выпал пятилетний ребенок. Трагедия произошла днем в доме № 9 по улице Приречной. По словам очевидца, ребенок упал на набережную.

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