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Девушки назвали самую привлекательную часть тела мужчины с пирсингом

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Более 65% опрошенных мужчин и 74% женщин не имеют пирсинга на теле

Девушки назвали самую привлекательную часть тела мужчины с пирсингом

Мужской пирсинг / Фото: pxhere.com

Россиянки назвали самую привлекательную часть мужского тела с пирсингом. Соответствующий опрос провели дейтинг-сервис Mamba и ювелирный бренд SOKOLOV.

Большинство из 1200 опрошенных жителей страны старше 18 лет положительно относятся к наличию пирсинга у собеседника. Так, 90% мужчин и 56% женщин готовы начать отношения с партнером, имеющим этот аксессуар.

При этом для женщин наиболее привлекательным у мужчин оказался пирсинг верхней части уха – за него отдали голоса 30% респонденток. Второе место занял пирсинг брови, набравший 9% голосов. В свою очередь, третью позицию разделили между собой индастриал, крыло носа и септум.

При этом 65% мужчин и 74% женщин, принявших участие в опросе, не имеют пирсинга на теле, пишет “Лента”.

город Горняк

Источник

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