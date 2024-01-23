реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Девять человек, в том числе два ребенка, пострадали в ДТП за сутки на Алтае

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Зафиксировано свыше 800 нарушений ПДД — 19 водителей поймали за рулем пьяными

Девять человек, в том числе два ребенка, пострадали в ДТП за сутки на Алтае

Знак аварийной остановки / Фото: unsplash.com

За минувшие сутки в Алтайском крае произошло шесть аварий – в них пострадали девять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ведомстве отметили, что основными причинами аварий в крае являются нарушения правил расположения на проезжей части, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала.

Всего за сутки сотрудники ГИБДД выявили свыше 800 нарушений правил дорожного движения, а 19 водителей поймали за рулем пьяными.

новости Алтайский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

На Алтае простятся с опытным военным, погибшим в зоне СВО

24.01.2024

 Интересное

МТС запускает мобильное антиспам-приложение Защитник

24.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае предлагают легализовать гостевые дома

24.01.2024

 Интересное

В Новосибирске мигрант сбросил свою дочь с балкона пятого этажа

24.01.2024

 Интересное

В Алтайский край после черного неба и мороза придет тепло до -3 градусов

24.01.2024

 Интересное

Митя Фомин заявил, что его мама живет в ужасных условиях в Новосибирске

24.01.2024

 Интересное

10 алтайских школ полностью закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

24.01.2024

 Интересное

В Барнауле мужчина выпал из окна многоэтажки на Павловском тракте

24.01.2024

 Интересное

Московская пенсионерка сгорела из-за китайского одеяла с подогревом

24.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске