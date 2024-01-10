Девятибалльные пробки сковали Барнаул вечером 10 января

Сейчас заторы наблюдаются почти на всех главных улица города

Фото: “Яндекс.Пробки”

Девятибалльные пробки образовались в Барнауле вечером в среду, 10 января. Согласно данным сервиса “Яндекс.Пробки”, сейчас заторы наблюдаются почти на всех главных улица города.

Классическая пробка собралась на Строителей — там ситуация усугубляется аварией. Заторы также есть на Красноармейском, на Ленина. По объездной небольшая пробка есть на Челюскинцев и на части улицы Загородней. Сильный затор также образовался на улице Аванесова и Змеиногорском тракте.

В “спальной” части города пробки на Павловском тракте, Власихинской, Балтийской, Взлетной, Попова, Малахова.

Горняк22



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