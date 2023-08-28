ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Девятибалльные пробки сковали Барнаул вечером 28 августа
Новости Алтай
В Барнауле приступили к сносу дома 1914 года постройки на улице Пролетарской
Новости Алтай
В МЧС раскрыли подробности падения автовышки в Барнауле
Новости Алтай
В Кремле сообщили, что осенью у Путина планируются международные поездки
Новости Алтай
Сбер предупредил о новом виде мошенничества
Новости Алтай
Mash: Ноябрьске мужчина устроил стрельбу по приставам

Коллекция категорий

Бизнес99 News
Здоровье96 News
Новости Алтай608 News
Новости Горняк138 News
Образование104 News
Общество200 News
Объявления70 News
Политика159 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

Девятибалльные пробки сковали Барнаул вечером 28 августа

ГОРНЯК2201 mins

Сильный затор образовался на проспекте Строителей – пробка начинается от проезда на Павловский тракт до пересечения с улицей Деповской

Фото: “Яндекс.Пробки”

Пробки в 9 балов сковали Барнаул вечером в понедельник, 28 августа. Согласно данным сервиса “Яндекс.Пробки”, на 19:00 заторы наблюдаются как в центре, так и на Павловском тракте.

Сильный затор образовался на проспекте Строителей – пробка начинается от проезда на Павловский тракт до пересечения с улицей Деповской. Также пробки образовались на прилежащих к нему дорогах: на проспектах Красноармейском и Социалистическом, улице Молодежной, Челюскинцев, в переулке Ядринцева. Аналогичная ситуация на проспекте Ленина, Калинина и Цеховой.

В Индустриальном районе пробки наблюдаются на Павловском тракте, улице Попова, Взлетной, Малахова, Лазурной, Шумакова и Малахова. На “объездной” дороге пробки наблюдаются на пересечении улицы Кутузова с шоссе Ленточный бор, а также на Загородной. 

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News