Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Девушка из Барнаула попыталась заработать на маркетплейсе и лишилась денег

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Девушка из Барнаула попыталась заработать на маркетплейсе и лишилась денег

Онлайн-покупки. Маркетплейсы Фото: pixabay

Полиция предупредила барнаульцев о мошеннической схеме с предложением работы по выкупу товаров на популярном маркетплейсе

35-летняя женщина из Барнаула обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она лишилась 380 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Потерпевшая получила сообщение от таинственного “менеджера” и попыталась заработать на популярном маркетплейсе.

Предложение о возможном заработке пришло в мессенджере. Там был номер для связи. “Менеджер” объяснил суть работы: необходимо выкупать определенный товар, после покупки которого денежные средства возвращались бы с надбавкой к потраченной сумме. При этом сами товары получать якобы было не нужно.

Жительница Барнаула согласилась, зарегистрировалась на онлайн-платформе, указала данные своей банковской карты. За пару дней она отдала в общей сложности 380 000 рублей, но обещанную надбавку не получила, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество, совершенное в крупном размере”.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Настя Ивлеева опровергла заявление Собчак о своем отъезде в Дубай

07.01.2024

 Интересное

Девушка из Барнаула попыталась заработать на маркетплейсе и лишилась денег

07.01.2024

 Интересное

Массовая смертельная авария произошла на трассе в Зональном районе

07.01.2024

Thumbnail
Интересное

В МЧС поделились подробностями массовой смертельной аварии в Алтайском крае

07.01.2024

 Интересное

В 2024 году заработают новые правила, по которым банки возвращают деньги

07.01.2024

 Интересное

Рождество Христово: главные традиции великого праздника

07.01.2024

 Интересное

Елки-палки. Когда и как жители Барнаула могут избавиться от новогодних деревьев

07.01.2024

 Интересное

С частицами мощей. Что за чудотворную икону привезли в Барнаул и на сколько

07.01.2024

 Интересное

Каким будет 2024 год Дракона? Предсказания знаменитых провидцев

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix