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Дезертир, угрожавший подорвать гранату в Башкирии, покончил с собой в СИЗО

ГОРНЯК2201 mins

39-летнего добровольца Ильдара Булатова нашли мертвым в камере

Фото: unsplash.com

Дезертир, который угрожал взорвать гранату в Башкирии, покончил с собой в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал 112. 

По информации канала, 39-летнего добровольца Ильдара Булатова нашли мертвым в камере. Следком проводит проверку, обстоятельства происшествия выясняются. 

Напомним, что 2 августа в Башкирии мужчина дезертировал из части. Против него возбудили уголовное дело. При попытке его задержать он стал угрожать взорвать гранату и требовал закрыть дело. Военнослужащий потребовал, чтобы на переговоры к нему прибыл глава Башкирии Радий Хабиров.

В результате политику удалось уговорить дезертира сдаться.

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