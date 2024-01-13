Иногда даже небольшая ранка может выдать серьезные проблемы

13 января 2024, 10:0082Написать комментарий

Подойдите к зеркалу и высуньте язык. Как думаете, выглядит ли он здоровым? Если вас смущает цвет языка или вы только сейчас заметили какой-то странный налет, то срочно сверяйтесь с нашим текстом. Возможно, ваше тело намекает вам, что пора к врачу.

О чем может сказать цвет языка

По одному взгляду на язык человека опытный специалист может заподозрить патологии в организме.

— Если цвет языка изменился, следует обратиться к врачу, — советует дерматовенеролог Александра Филева. — Некоторые болезни лечатся быстро и эффективно, но другие требуют тщательной диагностики и длительной терапии.

Врач также отмечает, что вместе с налетом часто появляются и другие симптомы. Например, при кандидозном стоматите на миндалинах появляются белые пятна, а на слизистой — творожистые бляшки. От скарлатины увеличиваются лимфатические узлы и краснеют миндалины. А при запущенной дифтерии пленка на языке начинает разрастаться и перекрывать горло, затрудняя дыхание.

О чем говорят сухость и трещины на языке

Сухой язык может оказаться одним из симптомов болезни. Например, слишком сухая полость рта — один из симптомов сахарного диабета.

— Это связано с тем, что на фоне высокого уровня сахара в крови у человека вырабатывается меньше слюны, — отмечает Александра Филева. — Если воспаление перейдет в хроническую форму, то на языке появятся плотные серые бляшки, окруженные красной каймой, эрозии и трещинки.

Трещины на языке и сухость в ротовой полости также могут указывать на грибковые инфекции или воспалительные процессы, считает Виолетта Бурдакова. — В таком случае поверхность языка станет более гладкой и блестящей, и на нем появятся борозды, трещины, пятна и язвочки.

Также за язвой языка может скрываться рак полости рта — на ранней стадии его легко спутать с травмой слизистой, предупреждает Александра Филева.

— Из-за этого многие не обращаются к врачу своевременно. Затем появляются другие признаки болезни — белесоватые пятна на языке, покраснения на боковых поверхностях языка, увеличение подчелюстных лимфоузлов, — заключила Александра Филева.

Как по языку понять, что у человека инсульт

По состоянию языка также можно понять, что человека разбил инсульт, отмечает Александра Филева.

— Во время приступа инсульта может оказаться поврежденным подъязычный нерв, который отвечает за движения языка. В результате язык станет искривленным, может онеметь. В медицине такое состояние называется девиацией языка, так как наблюдается его отклонение в сторону от срединной линии. После лечения инсульта девиация языка проходит самостоятельно, — рассказала врач.

У меня, похоже, один из симптомов. Я точно болен?

Врачи отмечают, что не нужно ставить себе диагноз самостоятельно, глядя на язык в зеркало. Изменение его внешнего вида может оказаться одним из симптомов, но заниматься самодиагностикой не стоит. Точный диагноз может поставить только врач соответствующей специализации, изучив анамнез и используя дополнительные методы исследований.

Взято Источник

13.01.2024