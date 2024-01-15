Диабетики в Алтайском крае не могут получить необходимые лекарства

Заявления о том, что запасы препаратов есть, нуждающихся людей возмутили

Фото: pxhere.com

Люди с сахарным диабетом не могут получить необходимые лекарства. Об этом сообщают “Вести Алтай”.

В конце декабря 2023 года представители Минздрава заявили, что необходимый запас медикаментов заготовлен, но диабетиков эти уверения только злят. С осени они не могут получить ни лекарства, ни расходные материалы.

В подведомственной Минздраву организации “Аптеки Алтая” утверждают, что поставки препаратов для льготников на склад идут, но это не значит, что одномоментно они окажутся доступны всем льготникам. Отмечается, что препараты нужно развезти по муниципалитетам.

Журналистам также показали лекарства, которые есть на складе. Среди них – некоторые препараты для диабетиков.

горняк



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