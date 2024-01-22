реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Диетолог назвала мусорные продукты, которые вредят здоровью и мешают худеть

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Диетолог назвала мусорные продукты, которые вредят здоровью и мешают худеть

Продукты питания. Колбаса Фото: pixabay

По словам специалиста, многие люди почти каждый день едят что-то из списка вредных продуктов, половина из них есть почти на любой кухне

Если хотите сохранить стройность и здоровье, нужно не переедать, заявила диетолог из Ярославля Татьяна Селезнева, сообщает 76.ru.

“Мне не все равно, каким топливом я заправляю свою машину. Так и с телом: к выбору продуктов отношусь придирчиво”, – отметила она.

По ее словам, самыми вредными продуктами, которые встречаются в рационе у каждого, являются соевый соус, рафинированный сахар в чистом виде и полуфабрикаты. Они, как подчеркивает эксперт, мешают сохранению стройности и вредят здоровью.

Диетолог также назвала “мусорными” продуктами дрожжевые изделия, колбасы и сосиски и любой фастфуд.

При этом Татьяна Селезнева предлагает есть побольше рыбы, яблок и брусники, сливочного масла, нута, брюссельской капусты и фиников, а также греческого йогурта.

Кроме того, специалист подчеркивает, что отказываться от всех сладостей ни в коем случае не стоит, ведь рано или поздно человек срывается.

“Поэтому мой призыв – не отказывайте себе, а просто научитесь управлять своим питанием. Все можно, только в меру”, – заключила эксперт.

Ранее гастроэнтеролог назвала самые вредные продукты, от которых следует отказаться. Медик также посоветовала женщинам есть больше рыбы жирных сортов, брокколи и таких мясных субпродуктов, как язык и печень.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку тротуаров

22.01.2024

 Новости Алтай

Бийские росгвардейцы устроили конкурс на лучшую ледяную фигуру: посмотрите, что они налепили

22.01.2024

 Новости Алтай

Алтайские силовики обвиняют барнаульца в подготовке теракта. Мужчину заключили под стражу

22.01.2024

 Новости Алтай

Молодежный театр Алтая готовит к показу спектакль «Чучело» по повести Железнякова

22.01.2024

 Новости Алтай

«Жадненькая торговля». Почему в Барнауле подорожали огурцы — ответ экономиста

22.01.2024

 Новости Алтай

Никакого пива после девяти. В Алтайском крае сняли с рассмотрения закон о продлении продажи алкоголя

22.01.2024

 Новости Алтай

Захват рейса «Аэрофлота»: хроника «самого странного угона» самолета Сургут — Москва с пассажирами на борту пять лет назад

22.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле на Ленина легковушка вылетела на тротуар. На участке это второе аналогичное ДТП

22.01.2024

 Новости Алтай

В Новоалтайске мужчина убил сожительницу и месяц скрывал тело в погребе, пока ее искали родственники

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске