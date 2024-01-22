Продукты питания. Колбаса Фото: pixabay
По словам специалиста, многие люди почти каждый день едят что-то из списка вредных продуктов, половина из них есть почти на любой кухне
Если хотите сохранить стройность и здоровье, нужно не переедать, заявила диетолог из Ярославля Татьяна Селезнева, сообщает 76.ru.
“Мне не все равно, каким топливом я заправляю свою машину. Так и с телом: к выбору продуктов отношусь придирчиво”, – отметила она.
По ее словам, самыми вредными продуктами, которые встречаются в рационе у каждого, являются соевый соус, рафинированный сахар в чистом виде и полуфабрикаты. Они, как подчеркивает эксперт, мешают сохранению стройности и вредят здоровью.
Диетолог также назвала “мусорными” продуктами дрожжевые изделия, колбасы и сосиски и любой фастфуд.
При этом Татьяна Селезнева предлагает есть побольше рыбы, яблок и брусники, сливочного масла, нута, брюссельской капусты и фиников, а также греческого йогурта.
Кроме того, специалист подчеркивает, что отказываться от всех сладостей ни в коем случае не стоит, ведь рано или поздно человек срывается.
“Поэтому мой призыв – не отказывайте себе, а просто научитесь управлять своим питанием. Все можно, только в меру”, – заключила эксперт.
Ранее гастроэнтеролог назвала самые вредные продукты, от которых следует отказаться. Медик также посоветовала женщинам есть больше рыбы жирных сортов, брокколи и таких мясных субпродуктов, как язык и печень.
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