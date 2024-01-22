Продукты питания. Колбаса Фото: pixabay

По словам специалиста, многие люди почти каждый день едят что-то из списка вредных продуктов, половина из них есть почти на любой кухне

Если хотите сохранить стройность и здоровье, нужно не переедать, заявила диетолог из Ярославля Татьяна Селезнева, сообщает 76.ru.

“Мне не все равно, каким топливом я заправляю свою машину. Так и с телом: к выбору продуктов отношусь придирчиво”, – отметила она.

По ее словам, самыми вредными продуктами, которые встречаются в рационе у каждого, являются соевый соус, рафинированный сахар в чистом виде и полуфабрикаты. Они, как подчеркивает эксперт, мешают сохранению стройности и вредят здоровью.

Диетолог также назвала “мусорными” продуктами дрожжевые изделия, колбасы и сосиски и любой фастфуд.

При этом Татьяна Селезнева предлагает есть побольше рыбы, яблок и брусники, сливочного масла, нута, брюссельской капусты и фиников, а также греческого йогурта.

Кроме того, специалист подчеркивает, что отказываться от всех сладостей ни в коем случае не стоит, ведь рано или поздно человек срывается.

“Поэтому мой призыв – не отказывайте себе, а просто научитесь управлять своим питанием. Все можно, только в меру”, – заключила эксперт.

Ранее гастроэнтеролог назвала самые вредные продукты, от которых следует отказаться. Медик также посоветовала женщинам есть больше рыбы жирных сортов, брокколи и таких мясных субпродуктов, как язык и печень.

Взято отсюда