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Диетолог назвала продукты, при отказе от которых растет вес

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Диетолог назвала продукты, при отказе от которых растет вес

Талия, похудение Фото: unsplash.com

Специалисты не советуют резко менять рацион, изнуряя себя запретами, чтобы похудеть. Однако и накапливать лишнее в организме, по их мнению, не нужно

При похудении не стоит сидеть на голодных диетах и отказываться от всего жирного и продуктов с углеводами, отметила врач-диетолог Лиза Афинская, сообщает “Российская газета”.

“Это не поможет быстрее похудеть. Обычно все наоборот. Запреты доводят до того, что развивается сильная тяга к сладкому, человек испытывает стресс. Едва ли это помогает сбросить лишнее без вреда для здоровья”, – отметила она.

По словам эксперта, наиболее эффективно бороться с лишними килограммами можно, включив в рацион продукты с низкой энергетической плотностью: ягоды, зелень, помидоры, огурцы, кабачки и другие.

“Когда вы едите их в большом количестве и добавляете в основные приемы пищи, то съедаете меньше в течение дня”, – пишет врач.

При этом специалист порекомендовала убрать из рациона напитки с добавленным сахаром, а также больше двигаться, бороться со стрессом и высыпаться.

Кроме того, эндокринолог Екатерина Янг отметила, что не стоит налегать на обезжиренные продукты, ведь рано или поздно человек все равно начнет есть больше углеводов и тогда вес будет снова расти.

Ранее ученые раскрыли продукт, который помогает избавиться от лишнего веса. Чтобы его найти специалисты провели исследование, в котором приняли участие 37 человек с ожирением.

Взято отсюда

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