Похудение Фото: unsplash.com

По словам специалиста, с возрастом избавиться от лишних килограммов становится сложнее, а распространенные ошибки, которые многие делают при похудении, еще больше мешают прогрессу

Для снижения веса важен дефицит калорий, но строгая диета тут не поможет, заявила диетолог Мишель Саари, сообщает “Вечерняя Москва”.

По ее словам, в какой-то момент худеющий понимает, что вес перестал уходить и начинает есть еще меньше, однако нужного эффекта это не принесет.

“После 40 лет метаболизм естественным образом замедляется и резкое сокращение калорий грозит потерей мышечной массы, а также стремлением организма упорно цепляться за жировые запасы”, – объяснила эксперт.

Специалист посоветовала при снижении веса уделять внимание качественному питанию, а не экстремальному ограничению калорий. При этом диетолог напомнила о важности белка для сохранения мышечной массы.

“После 40 лет синтез мышечной ткани начинает снижаться, что делает необходимым потребление достаточного количества белка для поддержания мышц”, – подчеркнула она.

Белок также, как отметила эксперт, обладает высоким уровнем насыщения, что поможет сохранять чувство сытости длительнее.

Кроме того, Мишель Саари подчеркнула важность соблюдения режима тренировок. По ее словам, не стоит полагаться исключительно на кардиотренировки, забывая о силовых упражнениях.

“Наращивание мышечной массы с помощью упражнений с отягощениями повышает метаболизм и помогает сжигать больше калорий даже в состоянии покоя”, – добавила специалист.

Ранее эксперт назвала суперпродукт, который лучше остальных помогает похудеть. Специалист также отметила, что большинство таких продуктов малокалорийны, но богаты клетчаткой.

Взято отсюда