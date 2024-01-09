Диета. Похудение Фото: pixabay.com

Новогодние праздники – это период застолий и встреч с близкими, во время которого легко потерять контроль и подпортить фигуру. Эксперт рассказала, как вернуть хорошую форму обратно

Если все новогодние выходные питаться неправильно, то сразу настроиться на сброс лишнего веса и наладить свое питание будет сложно, отметила диетолог Елена Соломатина, сообщает “Вечерняя Москва”.

По ее словам, чтобы постепенно вернуться к здоровому питанию и насытить организм правильной пищей, стоит есть больше овощей и белка.

“Когда вас очень тянет на сладкое и калорийную пищу, то нужно есть некрахмалистые овощи. Важно есть белок: индейку, куриную грудку, горох, хумус. Чем больше белка вы потребляете в течение дня, тем меньше вы будете хотеть есть. Также яйца и нежирные сыры хорошо утоляют голод”, – объяснила эксперт.

Диетолог отметила, что побороть тягу к сладкому помогут продукты, которые богаты хромом, а именно финики, какао и морепродукты. Черный шоколад, помимо прочего, также поможет снизить аппетит. А томатный сок и курага помогут вывести лишнюю жидкость, которую задерживали сладкие и соленые продукты.

“Шоколад нужно есть своеобразно: необходимо рассосать во рту один кусочек, представив, что вы съели огромную коробку конфет. Это хорошо работает, если прежде съесть тарелку зеленого салата с руколой, огурцами и болгарским перцем, а также кусочек нежирного мяса”, – добавила специалист.

Елена Соломатина также напомнила о необходимости пить много воды, поскольку отопительные приборы и праздничная еда сильно вытягивают влагу из организма. На фоне этого многие путают жажду с голодом и съедают лишнее. Кроме того, она подчеркнула, что помочь похудеть поможет здоровый сон.

“Если человек не высыпается, то уровень кортизола не снижается и организм требует утром сладких и калорийных продуктов. Вас будет тянуть на булочки и шоколадки”, – заявила она.

При этом эксперт категорически выступает против голодания. По ее мнению, человек должен есть три раза в день, а между приемами пищи делать перекусы.

“Завтрак тоже должен быть правильным и его не стоит пропускать. Это может быть, например, омлет с овощами, запеченные творожные сырники. Я рекомендую сократить продукты с высоким гликемическим индексом даже в первой половине дня – это сладости и продукты из белой муки, – добавила диетолог.

Ранее гастроэнтеролог назвала самые вредные продукты, от которых следует отказаться. Медик также посоветовала женщинам есть больше рыбы жирных сортов, авокадо, брокколи и мясных субпродуктов.

Взято отсюда