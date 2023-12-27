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Диетолог рассказал, какие мандарины полезнее для здоровья

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Диетолог рассказал, какие мандарины полезнее для здоровья

Мандарины Фото: pixabay.com

По словам экспертов, мандарины – это один из отличных зимних источников витаминов и клетчатки, который можно есть вместо десертов

Сладость и сочность мандарина зависят не от размера, а от его сорта и спелости. При этом важно, чтобы мандарин оказался неперезревшим, сообщает “АиФ”.

Так, при выборе фруктов лучше ориентироваться не на размеры, а на сорт и страну, где росли плоды. Небольшие и очень сладкие мандарины привозят из Турции и Марокко, фрукты из Абхазии крупнее, но имеют кисло-сладкий вкус, как и хорватские плоды.

По словам диетолога Алексея Кабанова, сортов мандаринов очень много и все они обладают полезными свойствами: витамином С и клетчаткой. Не зависит польза фруктов и от из размера.

“Менее сладкий мандарин содержит меньше сахара, так что и съесть можно немного больше плодов. Очень сладкими мандаринами лучше не увлекаться”, – заключил специалист.

Ранее врачи рассказали о неизвестной пользе мандаринов в профилактике заболеваний.

Взято отсюда

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