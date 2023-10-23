Диетолог рассказала, какие продукты нельзя есть метеозависимым

Чтобы нормализовать работу сердца и сосудов, люди должны следить за питанием

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, какие продукты нельзя есть метеозависимым людям. Ее слова передает радио Sputnik.

Эксперт отметила, что такие люди могут испытывать недомогание из-за резкой смены погоды. Часто причиной этого являются проблемы в работе сердца и сосудов. Чтобы нормализовать их функции, нужно соблюдать диету.

Соломатина пояснила, что нужно отказаться от употребления жареного, копченого и других трансжиров. Также нельзя есть сладкое и продукты из белой муки.

Еще одно важное правило – исключить употребление соли, потому что она способствует задержке воды в организме.

новости Локтевский



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