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Диковинный гриб нашли грибники нашего края

редактор01 mins
Жители Алтайского края нашли в лесу редкий гриб — Гиднеллум Пека (или ежовик дьявольский). Его еще называют "кровоточащий зуб".

Жители Алтайского края нашли в лесу редкий гриб — Гиднеллум Пека (или ежовик дьявольский). Его еще называют “кровоточащий зуб”.

Гриб несъедобный, но его запах некоторым напоминает клубнику.

Фото: Мирра Новак, vk.com/gribniki22rus

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