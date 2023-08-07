Диковинный гриб нашли грибники нашего края

Жители Алтайского края нашли в лесу редкий гриб — Гиднеллум Пека (или ежовик дьявольский). Его еще называют “кровоточащий зуб”.

Жители Алтайского края нашли в лесу редкий гриб — Гиднеллум Пека (или ежовик дьявольский). Его еще называют “кровоточащий зуб”.