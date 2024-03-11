Светлана Моргунова Фото: kino-teatr.ru

Похороны состоятся на Троекуровском кладбище в Москве. Близкие Моргуновой пока не определились точно, где будет проходить прощание с диктором

Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни. По словам ее близкой подруги Веры Мусатовой, причиной смерти стал оторвавшийся тромб, сообщает РИА Новости.

Похороны Моргуновой состоятся 12 марта на Троекуровском кладбище. Предположительно, прощание пройдет в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Об этом рассказал ее племянник, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

Светлана Моргунова – народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. Диктором на Центральном телевидении она работала с 1961 года. Моргунова вела выпуски программ “Голубой огонек” и “Утренняя почта”.

Ранее сообщалось, что российский актер Павел Маркин умер в возрасте 53 лет. Он скончался в машине скорой помощи.

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