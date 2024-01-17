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Дима Билан побывал в ДНР: подарил подарки детям и взял кота из приюта

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Дима Билан побывал в ДНР: подарил подарки детям и взял кота из приюта

Дима билан взял кота

Певец Дима Билан побывал с благотворительным визитом в ДНР. Артист был одним из гостей скандальной вечеринки, и возможно сейчас, как и многие, пытается переключить внимание общественности на хорошие дела. Поклонники Димы уверены – он как был добрым человеком, так и остался, и никогда не работал на “показуху”. 

На странице ВКонтакте Димы Билана появилась информация о том, как он побывал в Республиканском травматологическом центре, где подарил подарки детям, взрослым посодействовал в вопросе протезирования. Детский центр в Горловке получил необходимые кондиционеры.

После певец посетил несколько приютов для бездомных животных, передал 3 млн рублей на содержание и даже взял себе питомца. Кот, который проявил к Диме симпатию, напомнил ему его бывшего питомца.

Кот Шахтер теперь будет жить у звезды дома. 

– Когда я размышлял, какого питомца я хочу завести, я думал, что после всех передряг с серьезно болеющим котом – это точно будет котенок. Но как говорится, мы предполагаем, а судьба располагает! Я в Донецке, захожу в приют кошек и первое что я вижу – это он, кот Шахтер! Черный, большой, взрослый кот, ему примерно 7-10 лет ( возможно меньше, на 10 он не выглядит) и всю свою жизнь он живет в приюте! В любви и заботе, но в приюте!  Умнейший кот!

Фото: Скриншот vk.com/bilandima_official

– Сомневался ли я? Нет, нисколько, и даже долгая обратная дорога домой – не была помехой! Сейчас мы уже дома и у него адаптация, завтра покажу, как у него обстоят дела! – написал артист в своей социальной сети.

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Взято отсюда

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