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Дима Билан посетил ДНР с благотворительной акцией и помог жителям Донецка

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Дима Билан посетил ДНР с благотворительной акцией и помог жителям Донецка

Дима Билан Фото: Виталий Барабаш

Билан совершил поездку в ДНР на фоне еще не утихшего скандала с “голой” вечеринкой. Там он встретился с героями-участниками СВО и пообещал помочь им с протезированием, посетил приют и детский центр

Певец Дима Билан посетил ДНР с благотворительной акцией после участия в “голой” вечеринке Анастасии Ивлеевой. Он приехал в приют для бездомных животных ПИФ, куда привез оборудование, пожертвование в размере 3 млн рублей, а также посетил Республиканский травматологический центр, сообщает “Общественная служба новостей”.

В детском центре в Горловке он пообщался с ребятами, нуждающимися в медицинской помощи, а также с их родителями. Учреждение получило от него кондиционеры. После этого он направился в приют для животных.

“Дмитрий подарил приюту три стиральные машины, холодильник, морозильную камеру, скайлер для чистки зубов и оказал финансовую помощь, которую мы планируем потратить на покупку нового транспорта для приюта”, – говорится в сообщении группы приюта в соцсети “ВКонтакте”.

Поездка Билана в приют завершилась тем, что он завел себе нового друга – черного кота по имени Шахтер. Певец забрал питомца домой.

Взято отсюда

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