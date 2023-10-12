12.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Сбывается худший из прогнозов. Зеленский договорился о новых атаках на Россию
Новости Алтай
США превращают Ближний Восток в кровавую баню, — Эрдоган
Новости Алтай
Армия России наступает у Донецка, стремясь взять в котёл Авдеевку
Новости Алтай
Танковая дуэль под Торским: Российская машина против двух украинских
Новости Алтай
Все только начинается: Израиль получил страшный ультиматум
Новости Алтай
Байден лично подписал “приговор” Израилю: шокирующие факты вышли наружу

Коллекция категорий

Бизнес172 Новости
Здоровье414 Новости
Новости Алтай1708 Новости
Новости Горняк230 Новости
Образование213 Новости
Общество430 Новости
Объявления80 Новости
Политика365 Новости
Спорт253 Новости
Платим за интересные новости!

Диму Билана экстренно госпитализировали в Москве

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Дима Билан Фото: t.me/bilanofficial

Певец вынужден перенести концерты в нескольких городах из-за состояния здоровья. Он отметил, что сейчас находится под наблюдением

Певец Дима Билан попал в московскую больницу из-за затянувшегося бронхита. Он отменил несколько концертов в других городах, чтобы не усугубить ситуацию переездами и перелетами. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.

По словам Билана, сейчас он находится под наблюдением. Концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске перенесли. Однако выступления в других городах остаются в силе. Так, он выступит в Омске, Новосибирске, Томске, Ташкенте, Астане и Алматы.

Ранее сообщалось, что 15 сентября Игоря Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем. У композитора обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

Источник

горняк
горняк онлайн

Добавить комментарий

Похожие новости