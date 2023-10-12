Дима Билан Фото: t.me/bilanofficial

Певец вынужден перенести концерты в нескольких городах из-за состояния здоровья. Он отметил, что сейчас находится под наблюдением

Певец Дима Билан попал в московскую больницу из-за затянувшегося бронхита. Он отменил несколько концертов в других городах, чтобы не усугубить ситуацию переездами и перелетами. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.

По словам Билана, сейчас он находится под наблюдением. Концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске перенесли. Однако выступления в других городах остаются в силе. Так, он выступит в Омске, Новосибирске, Томске, Ташкенте, Астане и Алматы.

Ранее сообщалось, что 15 сентября Игоря Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем. У композитора обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

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