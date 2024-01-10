“Динамо-Барнаул” начинает подготовку к сезону под руководством нового тренера

Команду возглавил 49-летний специалист Виталий Вихлянов

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Барнаульское “Динамо” начинает подготовку к сезону под руководством нового главного тренера, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

“Динамо” возглавил 49-летний специалист Виталий Вихлянов. В годы игровой карьеры он выступал за ряд клубов Казахстана. Вместе с “Елимаем” и “Иртышом” становился чемпионом Казахстана. С 2022 года Вихлянов тренировал “молодежку” барнаульского “Динамо”, а также помогал бывшему тренеру основной команды Олегу Яковлеву.

В середине ноября 2023 года стало известно, что Яковлев покинул “Динамо”. Его пост временно занимал наставник барнаульского “Темпа” Иван Старков. Теперь он сосредоточится на работе главным тренером темповцев.

Помогать Вихлянову в “Динамо” будет Константин Погребан, а тренером вратарей стал Богдан Карюкин.

Горняк22



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