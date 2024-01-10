Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Динамо-Барнаул” начинает подготовку к сезону под руководством нового тренера

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Команду возглавил 49-летний специалист Виталий Вихлянов

"Динамо-Барнаул" начинает подготовку к сезону под руководством нового тренера

Фото: unsplash.com

Барнаульское “Динамо” начинает подготовку к сезону под руководством нового главного тренера, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

“Динамо” возглавил 49-летний специалист Виталий Вихлянов. В годы игровой карьеры он выступал за ряд клубов Казахстана. Вместе с “Елимаем” и “Иртышом” становился чемпионом Казахстана. С 2022 года Вихлянов тренировал “молодежку” барнаульского “Динамо”, а также помогал бывшему тренеру основной команды Олегу Яковлеву.

В середине ноября 2023 года стало известно, что Яковлев покинул “Динамо”. Его пост временно занимал наставник барнаульского “Темпа” Иван Старков. Теперь он сосредоточится на работе главным тренером темповцев.

Помогать Вихлянову в “Динамо” будет Константин Погребан, а тренером вратарей стал Богдан Карюкин.

Горняк22

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Дело Константина Падуна, который задушил свою жену, заново рассматривают в суде

10.01.2024

 Интересное

“Надеемся”. В алтайском Минздраве хотят открыть новую поликлинику №14 до конца января

10.01.2024

 Интересное

В Минздраве заявили о снижении заболеваемости гриппом, ковидом и ОРВИ

10.01.2024

 Интересное

Тройной удар. В Алтайском крае фиксируют рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом

10.01.2024

 Интересное

Мусор загорелся в подвале многоэтажного дома в Рубцовске

10.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае с 11 января заработает еще одна ледовая переправа

10.01.2024

 Интересное

В ожидании бури. Как вести себя во время урагана, чтобы выжить?

10.01.2024

 Интересное

В Росптицесоюзе заявили, что яйца не подешевеют и цена на них “абсолютно нормальная”

10.01.2024

 Интересное

Новые “Бременские музыканты” заработали 2 миллиарда в российском прокате

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix