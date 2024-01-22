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Директор барнаульского зоопарка Писарев рассказал, почему посыпал тротуары кофе

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Сергей Писарев выложил ролик, как посыпает тротуары кофе

Директор барнаульского зоопарка Писарев рассказал, почему посыпал тротуары кофе

Сергей Писарев посыпает дорогу кофейным жмыхом / Скриншот из видео Сергея Писарева в ВК

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев посыпал дорожки в “Лесной сказке” не грязью или солью, а кофейным жмыхом. Он даже опубликовал видео этого процесса на своей странице во “ВКонтакте”. Amic.ru спросил у Писарева, почему он выбрал кофейный жмых для посыпки тротуаров и как к этому отнеслись посетители.

Сергей Писарев рассказал, что в парке дорожки посыпают кофе уже второй год подряд. И такая мысль пришла ему в голову, когда он обратил внимание на то, сколько кофейного жмыха выбрасывается в кофейнях.

“У нас в кофейнях жмых просто-напросто выбрасывается. А его за лето накапливается очень много, и его совершенно спокойно можно использовать при разумном хозяйствовании. Вот я и подумал: “А почему бы его не посушить, а затем не использовать повторно?” Это замечательное удобрение, которое улучшает структуру почвы. Когда кофейная гуща попадает в почву, то земля становится плодородной. Так же из-за кофе солнечные лучи попадают на лед, он тает, и становится менее скользко. Я почитал в интернете и решил, что это можно использовать”, – поделился Писарев.

Сейчас в парке “Лесная сказка” три кофейни, и они предоставили жмых для посыпания асфальта, отметил Писарев. Его также приносили посетители зоопарка, которые, кстати, на кофе у них под ногами не жалуются, говорят, что “весной вкусно пахнет” и называют идею интересной, сказал Писарев.

“Это действительно очень хорошая идея, все к ней относятся позитивно. Главное, что грязь с кофе безвредная. Если вы песок с солью заносите в дом, то есть это рушится покрытие. Сейчас в подъезд заходишь, и там все белое. Это от соли, конечно же, которая разъедает и подошвы, и все прочее. Кофе же ничего не разъедает. Просто помыли, протерли обувь, все чистенько, аккуратненько и все. И ботинки не скользят, и обуви не наносится вред”, – отметил Писарев.

Использует ли кто-то еще в Барнауле такой способ посыпки тротуаров, Писарев не знает. Но он надеется, что он станет популярнее.

Напомним, что в Барнауле сейчас все еще сохраняется сильный гололед. Как правильно ходить в гололед и не падать, читайте здесь.

новости Локтевский

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