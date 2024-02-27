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Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг краевых бизнесменов

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Ранее Сергей Писарев стал самым популярным предпринимателем в СМИ по итогам 2023 года

Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг краевых бизнесменов

Сергей Писарев и львенок / Фото: vk.com/id179756346

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в январе 2024 года. Медиарейтинг подготовила “Атмосфера”.

Лидеры рейтинга за январь 2024 года:

  • Сергей Писарев (“Лесная сказка”) – 1 место, 21 упоминание;
  • Евгений Ракшин (“Мария-Ра”, “Первый”) – 2 место, 15 упоминаний;
  • Александр Деринг (“Классика”) – 3 место, 12 упоминаний;
  • Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод) – 4 место, 10 упоминаний;
  • Нодар Шония (“Селф”) – 5 место, 9 упоминаний.

Медиарейтинг алтайских предпринимателей за январь 2024 года / Инфографика: “Атмосфера”

“Сергей Писарев в январе рассказал, что уже второй год в парке “Лесная сказка” дорожки зимой вместо песка и соли посыпают кофейным жмыхом и посоветовал всем кофейням делать это, выступил против внесения алтайских пчел в Красную книгу, сообщил, что в руководимом им зоопарке впервые родился верблюжонок”, – отмечает издание.

новости Локтевский

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