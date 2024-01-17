Сергей Ферапонтов Фото: Олег Укладов

Претензии к Ферапонтову возникли у банка “СИБЭС”, с которым завод еще в 2015 году заключил два крупных кредитных договора

Директор Барнаульского завода механических прессов Сергей Ферапонтов проиграл дело о банкротстве в Арбитражном суде Алтайского края. В отношении управленца введена процедура реструктуризации долгов. Информация об этом размещена в картотеке суда.

К такому исходу привел иск от банка “СИБЭС”, причиной для которого стало наличие “неисполненных обязательств”. Образовались они из задолженностей по двум кредитным договорам, заключенным между заводом механических прессов и финансовой организацией в 2015 году: в одном случае она составляет 7,6 млн рублей, в другом 36,9 млн рублей. Сам же Ферапонтов выступал в договорах в качестве поручителя.

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