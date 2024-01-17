Директор барнаульского завода мехпрессов проиграл “долговое” дело в суде

Фото: Олег Укладов

Претензии к Ферапонтову возникли у банка “СИБЭС”, с которым завод еще в 2015 году заключил два крупных кредитных договора

Директор Барнаульского завода механических прессов Сергей Ферапонтов проиграл дело о банкротстве в Арбитражном суде Алтайского края. В отношении управленца введена процедура реструктуризации долгов. Информация об этом размещена в картотеке суда.

К такому исходу привел иск от банка “СИБЭС“, причиной для которого стало наличие “неисполненных обязательств”. Образовались они из задолженностей по двум кредитным договорам, заключенным между заводом механических прессов и финансовой организацией в 2015 году: в одном случае она составляет 7,6 млн рублей, в другом 36,9 млн рублей. Сам же Ферапонтов выступал в договорах в качестве поручителя.

08 сентября, 8:22 Банк “СибЭС” подал иск против директора барнаульского завода мехпрессов

Это уже не первая попытка банка добиться банкротства промышленного топ-менеджера Сергея Ферапонтова. Прошлые судебные тяжбы закончились полной победой барнаульского бизнесмена

Суд признал доводы ответчика несостоятельными (связаны они были преимущественно с введенным в 2022 году мораторием). Долги включили в третью очередь реестра требований кредиторов. Теперь Ферапонтову предложено самостоятельно представить проект плана реструктуризации долгов и в дальнейшем исполнения обязательств перед кредиторами. Финансовым управляющим Ферапонтова назначен член ПАУ ЦФО Максим Цыкунов. Сама процедура реструктуризации должна пройти до 24 июня 2024 года.

Нужно отметить, что это уже не первая попытка банка “СИБЭС” добиться банкротства Сергея Ферапонтова. Организация обращалась в суд в 2020 году, однако тогда заявление оставили без рассмотрения.

При этом возглавляемый Ферапонтовым завод механических прессов на сегодняшний день также столкнулся с рядом собственных трудностей. Против предприятия с исковыми требованиями выступила прокуратура, которая в данной ситуации отстаивает права Министерства обороны.

Правоохранители требуют от завода мехпрессов и компании “Энергопром” расторгнуть договор аренды оборудования, заключенный еще в 2021 году. Однако, каким образом этот договор нарушает интересы государства и Минобороны и о каком именно оборудовании идет речь, в иске не сказано.

Любопытно, что “Энергопром” зарегистрирован в здании завода механических прессов, а руководитель “Энергопрома” Дмитрий Брытков возглавляет и Алтайский сервисный региональный металлоцентр, задействованный в производстве кузнечно-производственного оборудования и зарегистрированный там же, где “Энергопром” и завод мехпрессов.

Взято отсюда.

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