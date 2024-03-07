Директор ФСИН России Аркадий Гостев представил начальника УФСИН России по Алтайскому краю

В мероприятии, которое прошло в режиме видео-конференц-связи, приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, руководство региональных органов исполнительной власти и личный состав Управления.

Указом Президента Российской Федерации на должность начальника краевого УФСИН назначен полковник внутренней службы Сергей Герасимов.

– Убежден, что имеющийся профессиональный, жизненный опыт позволят Сергею Ермагеновичу быстрее войти в курс дела и успешно решать задачи, стоящие перед пенитенциарной системой Алтайского края, – подчеркнул Аркадий Гостев. Новый руководитель Управления службу в уголовно-исполнительной системе начал в 1995 году. За период своей деятельности прошел путь от инспектора группы надзора в исправительном учреждении до начальника территориального органа ФСИН России.

Директор ФСИН России отметил важность создания условий для обеспечения полезной занятости осужденных, практическая реализация которых оказывает положительное влияние на их трудовую адаптацию и может быть направлена на достижение общегосударственных целей.

Глава пенитенциарного ведомства подчеркнул, что достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности во многом зависит от эффективно выстроенного взаимодействия с правоохранительными структурами и органами власти всех уровней.

Аркадий Гостев поблагодарил губернатора Алтайского края Виктора Томенко за внимание, оказываемое уголовно-исполнительной системе края, и обсудил с главой региона развитие сети исправительных центров, консолидацию усилий в реализации Федерального закона «О пробации в Российской Федерации», отдельные положения которого вступили в силу с 1 января 2024 года.

Губернатор Алтайского края в своем выступлении выразил уверенность в дальнейшем всестороннем взаимодействии с региональным Управлением пенитенциарного ведомства и пожелал новому начальнику УФСИН успехов в служебной деятельности.

Сергей Герасимов в ответном слове поблагодарил руководство ФСИН России за оказанное доверие и заявил о готовности выполнять задачи, стоящие перед УИС края, укреплять совместную работу с правоохранительными структурами и органами власти.

Взято отсюда.

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