Директор юридической фирмы предстал перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику службы судебных приставов Первомайского района

Отделом собственной безопасности Главного управления ФССП России по Алтайскому краю выявлено преступление, предусмотренное ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере).

В настоящее время вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю уже завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является оказание юридических услуг. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере).

Обвиняемый оказывал одному из акционерных обществ возмездные услуги по взысканию задолженности в рамках исполнительного производства. Имея заинтересованность в скорейшем разрешении вопроса и получении гонорара от клиента, он решил обратиться к судебному приставу-исполнителю с предложением за денежное вознаграждение получить требуемую задолженность в кратчайшие сроки. В сентябре 2023 года в городе Новоалтайске обвиняемый передал должностному лицу в бумажном конверте в качестве взятки наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей. Однако пристав-исполнитель не имела намерений брать взятку и незамедлительно сообщила о противоправных действиях гражданина в подразделение собственной безопасности ГУ ФССП по Алтайскому краю.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю во взаимодействии с отделом собственной безопасности Главного управления ФССП России по Алтайскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю

Взято отсюда.

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