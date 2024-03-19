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Директора дома культуры под Новосибирском похоронили под песню Лолиты На Титанике

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Директора дома культуры под Новосибирском похоронили под песню Лолиты На Титанике

Похороны. Гроб Фото: pixabay.com

“На Титанике” была любимой песней покойной, поэтому она звучала во время траурной церемонии. Коллеги отмечают, что женщина была профессионалом и дом культуры при ней стал ярким и современным

Под Новосибирском 18 марта простились с директором культурно-досугового центра. Во время церемонии звучала песня певицы Лолиты “На Титанике”, сообщает “КП-Новосибирск”.

Не все скорбящие поддержали такое решение. Кому-то понравилась неординарная идея, однако некоторые задумку не оценили.

Взято отсюда

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