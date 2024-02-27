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Директором филиала пройдено обучение по ГО и РСЧС

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Директором филиала пройдено обучение по ГО и РСЧС

В феврале 2024 года директор филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края» Лариса Федоровна Капустина прошла обучение по Программе повышения квалификации руководителей и работников ГО и РСЧС и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в области ГО и защиты от ЧС.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 N 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны» обучение по гражданской обороне является обязательным для руководителей организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномоченных работников и председателей комиссий предусматривается проведение занятий по соответствующим программам дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет.

Семинары по проблемным вопросам ГО проводятся не реже 2 раз в год:

· с руководителями (работниками) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, муниципальных образований,

· организаций, деятельность которых связана с деятельностью муниципальных образований или которые находятся в сфере их ведения и отнесены в установленном порядке к категориям по гражданской обороне,

· а также организаций, продолжающих работу в военное время.

Подготовка в виде дополнительного профессионального образования проводится в лицензированных организациях, осуществляющих соответствующую образовательную деятельность. По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.

Взято отсюда.

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