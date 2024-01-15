Ольга Бузова Фото: vk.com/buzovaofficial

Звезда приехала на мероприятие в краевую столицу с простудой, однако это не помешало ей успешно провести встречу с поклонниками

Певица и ведущая Ольга Бузова перепутала название торгового центра, в котором проводила встречу с барнаульцами. После мероприятия звезда в своих соцсетях записала видеобращение, в котором назвала ТРЦ “Джэлэкси” вместо “Гэлэкси”.

“Что сегодня было в торговом центре “Джэлэкси”… – оговорилась она.

Артистка также поблагодарила горожан за подарки и комплименты, отметив, что встреча прошла хорошо и все были очень красивыми и позитивными. Поклонники звезды также остались довольны мероприятием.

“Барнаул — one Love”, – заключила артистка и ведущая.

Напомним, что встреча состоялась 14 января. Взглянуть на звезду своими глазами пришло множество жителей краевой столицы.

Взято отсюда