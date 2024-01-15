Ольга Бузова Фото: vk.com/buzovaofficial
Звезда приехала на мероприятие в краевую столицу с простудой, однако это не помешало ей успешно провести встречу с поклонниками
Певица и ведущая Ольга Бузова перепутала название торгового центра, в котором проводила встречу с барнаульцами. После мероприятия звезда в своих соцсетях записала видеобращение, в котором назвала ТРЦ “Джэлэкси” вместо “Гэлэкси”.
“Что сегодня было в торговом центре “Джэлэкси”… – оговорилась она.
Артистка также поблагодарила горожан за подарки и комплименты, отметив, что встреча прошла хорошо и все были очень красивыми и позитивными. Поклонники звезды также остались довольны мероприятием.
“Барнаул — one Love”, – заключила артистка и ведущая.
Напомним, что встреча состоялась 14 января. Взглянуть на звезду своими глазами пришло множество жителей краевой столицы.
Взято отсюда