реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Джигит для сибирских полей

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Джигит для сибирских полей

С 2024 года в реестр селекционных достижений России включена еще одна новинка алтайской селекции – – сорт овса ярового Джигит. Это очередная разработка ученых Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий.

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому, Восточно-Сибирскому и Дальневосточному регионам для выращивания на зерно и по Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам на зеленую массу. Рекомендован для возделывания в Амурской, Кемеровской, Новосибирской области, Забайкальском и Хабаровском краях.

Джигит показал достойные результаты в системе госсортиспытаний. Максимальная урожайность доходила до 81,6 центнера с гектара, а зеленой массы (в пересчете на сухое вещество) до 137,6 центнера с гектара. Сорт универсальный, относится к среднеспелым, засухоустойчивый, устойчив к полеганию и ряду болезней.

Взято отсюда.

новости республики алтай , алтай новости происшествия ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Алтайском крае с трассы съехал грузовой автомобиль

В Алтайском крае с трассы съехал грузовой автомобиль

ДТП на рубцовской трассе Фото: "Инцидент Рубцовск" Судя по фото,…

Семь человек пострадали в перевернувшемся автобусе на алтайской трассе

Семь человек пострадали в перевернувшемся автобусе на алтайской трассе

Перевернувшийся автобус Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю Пострадавшие…

В результате обстрела Белгородского района погибла 16-летняя девушка

Один из снарядов при атаке украинских войск попал в частный…

Прокуратура проверит все обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом в Алтайском крае

Прокуратура проверит все обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом в…

Перевернувшийся автобус Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю По…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp