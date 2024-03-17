Джигит для сибирских полей

С 2024 года в реестр селекционных достижений России включена еще одна новинка алтайской селекции – – сорт овса ярового Джигит. Это очередная разработка ученых Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий.

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому, Восточно-Сибирскому и Дальневосточному регионам для выращивания на зерно и по Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам на зеленую массу. Рекомендован для возделывания в Амурской, Кемеровской, Новосибирской области, Забайкальском и Хабаровском краях.

Джигит показал достойные результаты в системе госсортиспытаний. Максимальная урожайность доходила до 81,6 центнера с гектара, а зеленой массы (в пересчете на сухое вещество) до 137,6 центнера с гектара. Сорт универсальный, относится к среднеспелым, засухоустойчивый, устойчив к полеганию и ряду болезней.

Взято отсюда.

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