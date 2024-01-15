Анастасия Волочкова Фото: inst/volochkova_art *

По мнению пользователей, Джигурда и Волочкова подают недопустимый пример для общества своим поведением. Комментаторы отмечают, что артисты при этом употребляют алкоголь

Балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда стали героями скандального видео. На нем артист встает на колени, стягивает с бывшей примы штаны и приникает к низу ее живота, сообщает “Газета.ru”.

Действие происходит под песню Любови Успенской “Гитара”. Многие пользователи возмутились такому видео и испытали шок от увиденного. Часть из них призвали принять меры и сравнили ситуацию с “голой” вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.

Некоторые комментаторы посочувствовали дочери Волочковой из-за того, что ее мама ввязалась в недопустимый скандал. При этом люди недоумевают, почему в отношении балерины и Джигурды не принимаются меры.

Ранее сообщалось, что Волочкова на своей странице в соцсетях показала фотографию с отпуска на Мальдивах, на которой появилась топлес. Балерина прикрыла свое тело на снимке смайликами ящериц. Некоторые пользователи оказались возмущены полуобнаженной фотографией.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда