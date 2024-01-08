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Для Алтайского музыкального театра приобретут новое современное звуковое оборудование

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Для Алтайского музыкального театра приобретут новое современное звуковое оборудование

Для Алтайского музыкального театра приобретут новое современное звуковое оборудование

В 2024 году Алтайский государственный музыкальный театр впервые станет участником национального проекта «Культура» . На оснащение театра новым оборудованием из федерального бюджета направят около 21 млн. руб.

Для музыкальных постановок, где выступают солисты и хоры, огромное значение имеет звук. Поэтому на выделенные средства театр закупит новое современное звуковое оборудование.

«Мы планируем приобрести профессиональные вокальные радиосистемы для солистов. Сейчас используются разговорные. Кроме этого, новые новые радиосистемы больше подходят к нашему суперсовременному пульту управления, который был приобретен два года назад. В результате мы получим чистый, неискаженный звук, и зритель сможет наслаждаться вокальными партиями наших артистов», – пояснил директор музыкального театра Андрей Малышев.

Напомним: В 2023 году благодаря нацпроекту «Культура» Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина на федеральные средства установил новые кресла в зрительный зал.

Взято отсюда.

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