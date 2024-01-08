Рассказываем, какие рейсы всё-таки останутся в списке бюджетных

Для жителей Алтайского края в наступившем году вырастут цены на авиабилеты. Росавиация опубликовала список субсидированных рейсов из Барнаула на 2024 год. Теперь в нем лишь Екатеринбург и Сургут. В прошлом году таких направлений было семь. Среди них Челябинск, Казань, Красноярск и другие крупные города России.

— Приоритет был отдан для отдаленных городов. Деньги были перераспределены для городов Севера. Рейсы из Барнаула в расписании останутся. Скорее всего, они теперь будут несубсидированными и стоимость билетов вырастет, — рассказал «Амику» врио замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Самолеты из Барнаула в Сургут будут летать дважды в год: с января по апрель и с сентября по декабрь. 50-процентное финансирование окажет Ханты-Мансийский автономный округ.

Рейсы из краевой столицы в Екатеринбург будут четыре раза в неделю весь год. Свердловская область обеспечит 30-процентную поддержку. Из столицы Республики Алтай — Горно-Алтайска число субсидированных рейсов не сократилось. Их в 2024-м останется восемь, в том числе на Москву.

Купить такие билеты могут:

мужчины и женщины до 23 лет;

женщины старше 55 лет;

мужчины старше 60 лет;

инвалиды с детства 2-й или 3-й группы и их сопровождающие;

многодетные семьи;

пенсионеры.

Взято Источник

08.01.2024