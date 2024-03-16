Для бийчан, чей день рождения выпал на выборы, приготовили подарки

Избирателей, которые пришли отдать свой голос за кандидата, баллотирующегося на пост президента России, ждут приятные памятные подарки

С утра и до вечера на избирательных участках ждут бийчан, желающих отдать голос за кандидата, баллотирующегося на пост президента. Однако есть люди, которые приходят туда гораздо раньше положенного времени.

– Люди приходят раньше минут на 10-15 до открытия, но их не так много – три-четыре человека. Обычно с утра идут голосовать пенсионеры, затем в течение дня приходят все остальные. Бывают небольшие затишья на полчаса, а потом снова поток людей, – рассказала Наталия Бирюкова, председатель участковой избирательной комиссии № 363. – В первый день на нашем избирательном участке проголосовали более 100 человек – это около 10% от общего количества голосующих. Основная возрастная категория – граждане старше 35-ти лет. Молодежь приходит реже. 22% избирателей открепились для дистанционного голосования. Однако было несколько молодых людей, которые пришли проголосовать, а также сфотографироваться возле баннера в надежде выиграть один из обещанных призов.

Напомним, что в день выборов на избирательных пунктах размещены баннеры. На их фоне можно сфотографироваться и выложить фото в соцсети. Среди участников такого фотоконкурса будет проводиться розыгрыш призов. Однако придя на голосование можно получить и другие приятные памятные подарки.

– В течение трех дней мы ожидаем кандидатов, у которых на дни выборов выпадают дни рождения. В подарок им мы приготовили обложку на паспорт и Конституцию РФ. Тем, кто голосует впервые, мы дарим брелоки с символикой выборов, – поделилась Марина Егорова, председатель участковой избирательной комиссии № 365.

По словам председателей УИКов, в этом году многие воспользовались возможностью дистанционного голосования вместо привычного на участках. Проголосовать с компьютера или смартфона – очень удобно.

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Взято отсюда