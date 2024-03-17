Для иностранных студентов ИГН АлтГУ впервые провели мастер-класс по созданию стартапов

В институте гуманитарных наук Алтайского государственного университета состоялся мастер-класс «Как создать стартап на международном рынке», организованный в рамках проекта «Стартап: с чего начать».

В мероприятии приняли участие более 60 студентов ИГН – бакалавры и магистранты из Китая, Индонезии, Казахстана и России, обучающиеся по направлению «педагогическое образование» на профилях «Образовательное предпринимательство», «Педагогика современной школы», «Английский и китайский языки».

Организатор проекта и спикер мастер-класса – Ольга Высоцкая , директор Центра развития технологического предпринимательства АлтГУ, представила актуальные тренды на рынках технологичных стартапов, а также возможности получения поддержки для начинающих технологических предпринимателей. Разобраться в терминологии и тонкостях перевода иностранным студентам помогла старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного ИГН АлтГУ Анастасия Ващилина .

«Для нас данный мастер-класс – это совершенно новая практика, поскольку мы пригласили для участия в нем студентов и магистрантов из стран не только ближнего, но и дальнего зарубежья. И эти страны сегодня становятся важными стратегическими партнерами России. Безусловно, нам важно понимать, как мы можем взаимодействовать в сфере создания совместных технологичных бизнесов, а также осуществлять межстрановый трансфер проектов и технологий», – уточнила Ольга Высоцкая.

На мастер-классе обучающимся была предоставлена возможность проанализировать тренды новых технологичных рынков в разных сферах, включая сферу образования. Были также представлены инструменты для формулировки проблемы потребителя и описания функциональных свойств инновационного продукта в парадигме Национальной технологической инициативы – программы стратегического технологического лидерства РФ на период до 2035 года.

«По итогам мастер-класса мы получили хорошую обратную связь от ребят, и теперь приглашаем всех, кто заинтересован в дальнейшем выстраивании траектории создания и развития технологических стартапов, на мозговой штурм для выбора наиболее интересных и востребованных на рынках идей», – отметила директор Центра развития технологического предпринимательства АлтГУ Ольга Высоцкая .

По словам заместителя директора ИГН по магистратуре, аспирантуре, научному и инновационному развитию Марины Тыриной , в институте гуманитарных наук АлтГУ активно развивается студенческое технологическое предпринимательство, как в рамках проектно-технологических и проектно-предпринимательских практик, так и в ходе написания и защиты выпускных квалификационных работ, как стартапов.

«Такие проекты дают студентам возможность овладеть культурой и механизмами осуществления предпринимательской деятельности в образовании, а также научиться формировать навыки генерирования предпринимательских идей на основе инновационного стиля профессионально-педагогического мышления, разработки и реализации бизнес-плана. Такого рода мастер-классы стимулируют молодежь к созданию инноваций, как инструмента развития предпринимательства в сфере образования, и обучают их продвигать на рынке образовательные продукты и услуги», – подытожила Марина Тырина.

Взято отсюда.

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