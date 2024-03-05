Для мигрантов на Алтае организуют лекторий

В Доме народов Алтайского края состоялось межведомственное совещание по вопросам организации лектория для иностранных граждан с целью их социальной и культурной адаптации.

Участники совещания всесторонне обсудили миграционную ситуацию в регионе, перспективные направления работы по адаптации и интеграции в общество иностранных граждан, длительное время живущих на территории Алтайского края. В совещании приняли участие представители Министерства образования и науки, Министерства культуры, Министерства промышленности, управления по вопросам миграции, управления по труду и занятости, представители работодателей Алтайского края, привлекающих трудовых мигрантов.

Выработано общее решение об организации исторического, общекультурного и языкового лектория для иностранных граждан при участии специалистов в области миграционного контроля, трудоустройства, образования, культуры с привлечением заинтересованных работодателей.

Программа лектория будет разработана после проведения анкетирования иностранных граждан. Оно должно выявить проблемы и трудности, с которыми сталкиваются мигранты в регионе.

А между тем численность мигрантов из стран СНГ в Алтайском крае за три квартала 2023 года выросла на 1229 человек. При этом, всего из края уехало на 547 человек больше, чем приехало. Таким образом, «гости» из ближнего зарубежья постепенно замещают коренное население региона. Половина мигрантов прибывает из Таджикистана, треть — из Казахстана. Еще меньше – из Узбекистана. За девять месяцев прошлого года в регион приехало 4342 человека из стран СНГ, а уехало только 3113. Таким образом восстанавливаются доковидные показатели роста приезжающих в край иностранных граждан.

Президент Владимир Путин поставил задачу более активной адаптации мигрантов в культурное и образовательное пространство России. В статистике преступлений доля правонарушений, совершенных приезжими, не снижается. Поэтому глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил создать в российских регионах спецгруппы, которые сосредоточатся на борьбе с мигрантской преступностью.

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Взято отсюда.

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