Какие «развлечения» предпочитают чиновники и почему молодые парни клюют на зрелых дам

Бывший оператор красноярского эскорт-агентства рассказала о тонкостях работы в этой сфере. Девушка несколько лет принимала звонки клиентов, ориентировала их по цене, рассказывала об услугах и перенаправляла на «жриц любви». Она рассказала репортеру NGS24.RU Галине Сергиенко, какие клиенты обращаются в агентство, как их дурят и что от них скрывают. Оказывается, крутые бизнесмены любят плети, наказания и… фаллоимитаторы. А также девушка объяснила, почему люди идут работать в эскорт.

Нашей героине Елене (имя изменили по ее просьбе) 25 лет, сейчас она успешная бизнесвумен, замужем, есть дети. Никто бы и подумать не мог, через что ей пришлось пройти. 7 лет назад юная девушка с милой улыбкой переехала в Красноярск из маленькой деревушки с населением около ста человек. Денег не было, знакомств тоже. Как-то увидела объявление в интернете: «Требуется модель, оплата от 50 тысяч за сутки», глаза загорелись и Лена, не думая, набрала номер. Ей предложили работу в эскорте, она отказалась. А спустя несколько месяцев девушка познакомилась с компанией парней, один из них предложил ей поработать в интим-агентстве оператором. Всё, что нужно было делать, — консультировать клиентов и отправлять их на адреса. Наша героиня согласилась и проработала там несколько лет.

— Что входило в твои обязанности?

— Я оператором была. Я сидела на телефонах, принимала звонки и отправляла клиентов по адресам, или, наоборот, девчонок к клиентам. Ты сидишь, у тебя телефонов много с разными номерами, каждый телефон к определённой анкете привязан, типаж, фотография. Мужчины находят анкету девочки в интернете, звонят мне, я договариваюсь с этой девочкой, направляю. И либо мужчина едет к ней, либо девушка едет к нему. Там уже развлекаются. Оплата почасовая, там они уже сами решают, что и как им делать. Девчонки нам не проценты платят, а половину стоимости одного часа. Мне клиент позвонил по анкете за трешку, девочка принимает его за трешку и половина суммы идет фирме. Если два часа, клиент платит шесть тысяч, три из которых фирме, и так далее. А по конкретным услугам и стоимости они уже там сами решают.

— Какие расценки при тебе были на услуги?

— От трех тысяч за час и выше, до тысяч 20 примерно. Более высокая цена обусловлена внешностью девочки и услугой конкретной. А вообще, руководство от балды пишет кучу анкет с разными ценами, фотками, услугами на всякие сайты, это просто заманиловка такая. Ты можешь позвонить по девочке за 15 тысяч, которая в анкете указана, а приедет та, что за трешку работает, и ты не узнаешь об этом. Хотя бывает такое, но редко, что клиенту не нравится девушка, потому что в анкете другая была, и он деньги просит вернуть и уезжает. Если парень заплатил и девушке не понравился, с ним не так что-то, то она может деньги ему вернуть и выгнать. В случае чего есть кнопка вызова охраны, да и телефон обычно под боком держат. Всё индивидуально. Нет такого, что она обязана отработать, никто никого не принуждает. Они приходят зарабатывать бабки, мы им даем работу. Мы цену за час поставили, а они там дальше могут драть с клиента больше за услуги дополнительные.

— Сколько одна девочка может за день заработать?

— Десять тысяч минимум можно заработать. А то и около сотки за сутки она может поднять, если ее анкета идет от шести тысяч за час, плюс услуги свои продаст. Ну, или если мужик щедрый, а таких мужчин у нас много. Им не жалко отдавать большие суммы девочкам. Некоторых девчонок клиенты просто забирали из этой сферы и замуж звали. Потому что мужчины знают, по какой причине девчонки выходят на работу, там нет наигранности. Мужик знает, за что платит, а девчонка знает, что делает. После свадьбы оба забывают это, как страшный сон, и всё, детей рожают. Много таких пар знаю.

— А вы все в каком-то офисе находитесь или как?

— Операторы в офисах в кабинетах, а девочки… Нет определенного места, где они чисто конкретно постоянно зависают. Потому что все всё понимают, соседи слышат, им всегда нужен передвижняк. Поэтому посуточно квартиры им фирма снимает. На сутки тебе снимут квартиру за полторы тысячи, фирма оплачивает аренду, девочка за сутки может столько денег заработать, что вот эта полторушка — просто пыль. Она может и с одним чуваком сутки провести, может с разными. Может не спать с ними, многие просто за общением приезжают. Для многих мужиков это как к психологу сходить, просто прийти, выговориться, излить свою душу, потому что они понимают, что дальше этой девочки информация никуда не пойдет. Они пообщались, ему стало легче, и они попрощались. При этом, если мужик захочет, он может переспать с ней. Это проще, чем любовницу заводить, которая может разрушить его семью.

— Какой тип людей чаще всего приходит?

— Ой, абсолютно разный, отовсюду бегут. Из власти часто приходят люди, они такие извращенцы. Им простой секс не нужен, им надо, например, чтоб госпожа их встретила со страпоном. И за это они готовы платить очень крупные деньги, там сотни тысяч за ночь, кто как. Им нужны костюмы, игры, чтоб их унижали, плевали. Они еще с бухлом приходят и веществами всякими. Есть определенная категория девчонок, которые работают госпожой. Они умеют наказывать и у них всё подходящее для этого есть. Ну некоторые со своими поводками, плетьми приезжают. С массажа простаты еще любят начинать. Вот эту тему любят влиятельные люди, бизнесмены, чиновники. Им обычный секс скучен.

— Какие еще необычные клиенты есть?

— Как-то приехал мужик с зоны. Он начитался где-то или что… В общем, он в гениталии себе насовал шариков от кукурузы. То есть под кожу прям загнал кучу зерен, настоящих, и ему казалось, что круто второй половине будет. На самом деле это не круто, это очень больно девчонкам было и неприятно, они визжали, выгоняли его. Мужику, видимо, делать нечего больше было. Экспериментатор.

— Большой поток сотрудниц?

— Девочки — они приходящие-уходящие, каждый день приходят новые. То есть девочка может выйти, день поработать, денег поднять и уйти. Бывает так, что выскакивают раз в полгода или раз в два-три месяца. А вот чтобы каждый день одна девчонка работала постоянно, это редко. Обычно такое происходит до определенного момента, пока из долговой ямы не выберется. Месяц может. Потому что почти все идут на такую работу из-за трудностей в жизни — долговая яма, у родителей что-то со здоровьем… Ну где простые девчонки возьмут большую сумму разом? Вот и идут. Есть еще и малолетки, лет 18–19, это в основном иногородние, девочки приезжают из деревень, поступают тут, в Красноярске. Они совмещают учебу и работу, легкие деньги для них с какой-то стороны. Они на шмотки их тратят, некоторые могут своих пацанов обеспечивать, глупый молодняк. И они не понимают, что рано или поздно нужно менять сферу, а они живут одним днем и их всё устраивает. Еще бывает, что девочка еле-еле поступила, в общагу заехала, а у нее родители алкаши, грубо говоря, а жить надо на что-то, кушать, а родителям побоку. И то эти девочки работают для подъема. Параллельно, например, на маникюр или реснички учатся, потом руку как только нарабатывают, уходят туда уже.

— Только девочки спросом пользуются или мальчики тоже?

— Мальчики есть такие, но их меньше, конечно. Но спрос есть. В основном, от тридцати лет дамы звонят, просят молодых ребят. Цена такая же у парней, как и у девочек. Всё то же самое. Там много всяких разновидностей людей, всё, что хочешь, есть.

— Какой типаж клиенты больше всего предпочитают?

— Девчонок абсолютно разных предпочитают, нет конкретного типажа. Как многие думают, что там работают белокурые стройняшки. Нет. Есть те, кто любит пышек, есть, кто худеньких, низких, высоких, все спросом пользуются. Работают и 50-летние женщины, но это не дряхлые бабули, а ухоженные женщины. И дело в том, что молодые парнишки лет 20–25 клюют на этих зрелых дам. Им нравится проводить с этими дамами время, их мудрость, зрелость привлекает.

— А как собеседование проходит?

— По собеседованию точно не могу сказать, знаю, что строго с 18 лет и чтобы ухоженная была. Девчонок не тестируют никак, если по двум пунктам этим совпала, то может выходить сразу.

— В какие дни самая большая загруженность?

— Абсолютно по-разному всегда. Может быть, что в субботу тихо и нет никого, а в будни наоборот. Или в выходные завал, а в будни тихо. В праздники тоже по-разному. Не предскажешь. Есть много, кто в командировки приезжает с других городов. По будням на обеде заезжают некоторые. Всякое бывает.

Раннее эскортница из Красноярска рассказала нам, как развлекает влиятельных бизнесменов и зарабатывает миллионы. Студентка, воспитанная бабушкой, занялась этим из-за безденежья.

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05.01.2024