Размер выплаты составит 9,2 тысячи рублей

В России могут ввести новые пособия для многодетных семей. С такой инициативой выступила Общественная палата (документ есть в распоряжении редакции MSK1.RU). Предлагаемое пособие будет выплачиваться без учета нуждаемости, то есть получателю не придется собирать справки о низком или нулевом доходе. Его размер составит половину минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого несовершеннолетнего ребенка. В Госдуме выразили готовность обсудить льготу в рамках парламентских слушаний.

Без критерия нуждаемости

Рождаемость в России падает из года в год. Согласно официальной статистике, в 2022 году в стране родились 1,3 миллиона младенцев, тогда как годом ранее на свет появились 1,4 миллиона детей. Показатель не рос с 2014 года.

Предложение о дополнительном пособии описано в докладе Общественной палаты (ОП РФ) «Демография-2030. Как обеспечить устойчивый рост населения Российской Федерации».

Для повышения рождаемости авторы, помимо этой выплаты, рекомендуют властям регионов с низкими показателями ввести субсидии на ипотеку и приобретение жилья при рождении третьего и последующих детей в размере не менее 550 тысяч рублей, расширить возможности использования материнского капитала, софинансировать высшее и среднее профессиональное образование для выходцев из многодетных семей, а их родителей освободить от налога на единственное имущество — землю, квартиру или машину.

— Что касается универсального пособия, такой опыт уже существует на региональном уровне. В Сахалинской области на каждого ребенка в многодетной семье предоставляется 2500 рублей до совершеннолетия младшего ребенка. То есть даже, когда третий и четвертый дети, например, выросли, выплаты на младших всё равно начисляются, — объяснил MSK1.RU директор Института научно-общественной экспертизы, председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко.

Опросы внутри региона показывают, что это льгота становится весомым аргументом при решении о рождении третьего или следующих детей, добавил он. При этом выплата не зависит от критериев нуждаемости, как, к примеру, единое пособие. Чтобы получить ее, семье не нужно доказывать государству отсутствие доходов или их нехватку.

Прямой зависимости нет

Льготы и пособия действительно могут сыграть роль в принятии решения о рождении ребенка, отметил в беседе с MSK1.RU заведующий сектором Института социологии Российской академии наук (РАН) Владимир Мукомель. Однако прямой зависимости здесь нет.

Кроме того, половина МРОТ при нынешнем уровне инфляции может стать не особо значительной суммой, добавил он.

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России проиндексировали на 18,5%. Сегодня он составляет 19 242 рубля в месяц. В регионах могут быть введены свои планки, однако они не могут быть ниже федеральной. То есть при введении пособия, предлагаемого ОП РФ, минимальная выплата на одного ребенка — 9621 рубль.

По мнению главы Комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова, предложение Общественной палаты нарушает принцип адресности и нуждаемости.

— Есть многодетные семьи со скромным достатком, и их надо поддержать. А есть многодетные семьи чиновников с большими зарплатами, бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций, министров, депутатов. И у них при введении такого пособия тоже возникнет право на него. Поэтому я считаю, что не определять, не учитывать адресность — это некорректно, — заявил он в разговоре с MSK1.RU.

Депутат подчеркнул, что поддерживает любые дополнительные меры поддержки многодетных семей, но помощь требуется оказывать тем, кому она необходима.

Его коллеги по Госдуме готовы рассматривать предложение.

— Сегодня озвучивается очень много разных предложений, как помочь многодетным, повысить рождаемость. Это и рост материнского капитала при рождении каждого последующего ребенка, и льготные ипотечные программы, и так далее. Все предложения требуют того, чтобы демографы, социологи, депутаты собрали их и обсудили. Для этого запланированы парламентские чтения. Думаю, там мы можем рассмотреть и эту инициативу, — сказала MSK1.RU первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Ранее MSK1.RU рассказал о дискуссии, сложившейся вокруг запрета абортов.

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22.01.2024