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Для молодых и легких: в бийском парке ГДК восстановили сломанные качели-гнезда

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Для молодых и легких: в бийском парке ГДК восстановили сломанные качели-гнезда

Ранее их обещали хранить до лета на складе

В Бийске завершили ремонт качелей на детской площадке в сквере за ГДК. Как сообщают в ТГ-канале главы города Виктора Щигрева, эти работы проводятся второй раз. В администрации уверены, что проблема заключается не в качестве используемых материалов, а в нарушении правил эксплуатации.

– Уважаемые взрослые, пожалуйста, обратите внимание, что эти аттракционы предназначены для детей до 16-ти лет весом до 70 кг, – обращаются в мэрии к населению. – К сожалению, бывают ситуации, что качелями пользуются большие, даже совершеннолетние ребята, которые совсем не подходят под обозначенные критерии. Давайте вместе беречь оборудование, соблюдать правила эксплуатации и тогда оно прослужит очень долго на радость маленьким бийчанам!

Фото: ТГ-канал Виктора Щигрева

Таким образом, качели-гнезда могут выдержать одного-двух “тонких да звонких”, а вот раскачиваться на них гурьбой или людям “за 16 лет и за 70 кг” – запрещается. Бийчане уверены, что информационные табло должного действия не возымеют.

– Вот она – экономия. Могли бы более надежные конструкции на уличной площадке то поставить. Тогда уж ставьте весы на входе, и производите обмер детей, – иронизируют в комментариях. 

– Где вы видели 70- килограммового ребятенка лет 5-10? 

Напомним, что обустройство данной детской площадки обошлось городу более чем в 8 млн рублей. После ее открытия буквально на третий день, неизвестные сломали навесные качели.

– Мы смотрели по камерам, и оказалось, что на качели садилась 15-16-летняя молодежь, по пять-шесть человек, – рассказывала о ситуации Ольга Петрова, начальник управления ЖКХ. – Хотя висит объявление, что качелями могут пользоваться до определенного веса и возраста. 

Качели были демонтированы, и планировалось, что их повесят на место только ближе к лету, однако, за неимением большого количества зимних развлечений, а также по просьбам бийчан, они были восстановлены уже сейчас.

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Взято отсюда

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