Реконструкция Дома афганцев Фото: Виталий Барабаш

Начальная стоимость работ по изменению проектной документации составляет 1,72 млн рублей. Как оказалось, необходимость в их внесении связана с перепланировкой помещений

В Барнауле ищут подрядчика, которому предстоит откорректировать проектно-сметную документацию для реконструкции Дома афганцев на проспекте Комсомольском, 73б и полноценного размещения в этом здании военно-исторического отдела алтайского краеведческого музея. Информация об этом опубликована в системе ЕИС “Закупки”.

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