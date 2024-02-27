Для проекта реконструкции барнаульского Дома афганцев ищут “корректора”

Фото: Виталий Барабаш

Начальная стоимость работ по изменению проектной документации составляет 1,72 млн рублей. Как оказалось, необходимость в их внесении связана с перепланировкой помещений

В Барнауле ищут подрядчика, которому предстоит откорректировать проектно-сметную документацию для реконструкции Дома афганцев на проспекте Комсомольском, 73б и полноценного размещения в этом здании военно-исторического отдела алтайского краеведческого музея. Информация об этом опубликована в системе ЕИС “Закупки”.

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Стоимость лота составляет 1,72 млн рублей. Среди всего прочего потенциальному подрядчику предстоит выполнить корректировку архитектурно-планировочных решений (из-за необходимости перепланировать помещения для выделения площадей для демонстрации истории Донбасса и событий СВО). Однако правок ждут и остальные разделы проектно-сметной документации.

Также будущему подрядчику необходимо соответствовать особым требованиям: иметь лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (в данном случае это само здание Дома афганцев, в прошлом – городская больница 1907 года постройки).

Напомним, здание Дома афганцев в 2018 году пережило серьезный пожар : погиб член правления краевой краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана Василий Алексенко, были уничтожены кровля, перекрытия, помещения второго этажа, а также более 100 экспонатов расположенного там музея.

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В 2022 году здание начали восстанавливать : за работу взялся застройщик “Век-Строй”. На эти цели было выделено 236,9 млн рублей из краевого бюджета. После реконструкции в здание должны вернуться собственный музей совета афганцев и ветеранов Чечни и военно-исторический отдел краеведческого музея, квартировавшие там в последние годы.

Первоначально реконструкцию здания должны были завершить еще летом 2023 года. Однако затем работы несколько затянулись .

“По ходу были обнаружены дополнительные виды работ. Они потребовали разработки дополнительной проектно-сметной документации. По факту объем производства работ увеличился“, – сообщал директор компании “Век-Строй” Сергей Зябкин.

Теперь же, уже по словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, работы должны закончить до конца 2024 года.

Взято отсюда.

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