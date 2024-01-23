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Для проведения выборов президента Алтайский край получит почти полмиллиарда

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Для проведения выборов президента Алтайский край получит почти полмиллиарда

Эта сумма складывается из двух частей

Для проведения выборов президента Алтайский край получит из федерального бюджета 484,5 млн рублей, пишет “Толк” со ссылкой на сообщение главы крайизбиркома Ирины Акимовой.

Указанная сумма складывается из двух частей. Основная часть составляет 342,1 млн рублей. Вторая часть выделена на дополнительное финансирование проекта “Информ УИК”, который направлен на информирование избирателей о президентских выборах, и составляет 142,4 млн рублей. Эта сумма пойдет на оплату труда членов участковых избирательных комиссий.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, а в Алтайском крае будет доступно дистанционное электронное голосование.

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