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Для реконструкции здания алтайского Минтранса не удалось найти подрядчика

редактор01 mins

Проект капремонта здания по ул. Папанинцев, 105 в Барнауле Фото: проектная документация аукциона

Заказчику обновления здания на Папанинцев, 105 в Барнауле не пришлось выбирать из потенциальных исполнителей: их не оказалось

Поиск подрядчика, который бы взялся за масштабную реконструкцию здания краевого Минтранса в Барнауле, завершился неудачей. Причина проста: на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. Информация об этом размещена в соответствующем лоте на портале ЕИС “Закупки”.

При этом соседний лот на капитальный ремонт фасада здания с начальной ценой в 9,3 млн рублей оказался куда более успешным. Для него уже нашелся подрядчик (компания “Вертикаль”), который выполнит эту работу за 6,6 млн рублей.

Напомним, начальная стоимость реконструкции здания краевого Минтранса составляла 379,7 млн рублей.

Работы рассчитаны на три этапа. Пол в вестибюле новой версии здания, согласно плану, должны вымостить не чем-нибудь, а гранитными плитами Колыванского камнерезного завода, а некоторые из участков стен и вовсе покроют колыванской яшмой.

Даже потолки в новом варианте здания должны стать “дизайнерскими”. Также в планах и установка новых лифтов.

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