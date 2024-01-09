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Для ресторанов и гостиниц 2023 год признан самым удачным

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Для ресторанов и гостиниц 2023 год признан самым удачным

Фото: unsplash.com

Больше всего положительных оценок прошедшему году дали собственники бизнеса (СЕО), а меньше всего – линейные специалисты по подбору персонала и HR-менеджеры

Представители ресторанного и гостиничного бизнеса оценили 2023 год наиболее позитивно. Об этом стало известно из опроса hh.ru .

При этом большинство компаний (29%) отметили, что минувший 2023 год прошел для них так же, как и 2022 год. 27% затруднились дать ответ.

Еще 22% работодателей заявили, что год оказался лучше, чем три последних, начиная с 2020 года, 14% респондентов подчеркнули, что он был лучше, чем ковидный 2020 год, но хуже 2022 года. Остальные 8%, наоборот, оценивают прошлый год лучше, чем 2022-й, но хуже 2020 года.

Лучшим среди трех прошедших лет 2023 год стал для компаний из ресторанно-гостиничного бизнеса. Самым удачным его назвали 49% представителей этой сферы. На втором месте оказались финтех и банки (32%) и ИТ (31%). Аутсайдерами же стали бизнесмены из розничной торговли (10%).

В разрезе численности компаний больше всего положительных оценок прошедшему году дали представители малого бизнеса. Реже всего этого мнения придерживались работодатели с численностью 501 – 1 тысяча человек. Среди компаний с более чем 1 тысячью сотрудников позитивно результаты 2023 года оценили 23% представителей.

Результаты опроса Фото: hh.ru

Ранее “Толк” писал о том, почему в 2023 году “диктатором” на рынке труда стал работник. По словам HR-специалистов, таких сложностей с подбором кандидатов, которые они наблюдали в прошедшем году, они еще не встречали.

Взято отсюда.

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